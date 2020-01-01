Елена Синица Замминистра минприроды Пермского края перейдёт на работу в КСП Кандидатуру Марины Труниной рассмотрят на пленарном заседании парламента 25 ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

Марина Трунина

Константин Долгановский

Замминистра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Марина Трунина станет аудитором региональной Контрольно-счётной палаты (КСП). Её кандидатуру предложил председатель КСП Геннадий Тушнолобов. Соответствующее постановление было внесено в краевой парламент.

Марина Трунина получила высшее образование в ПГНИУ по специальности «планирование промышленности». Начинала трудовую деятельность в коммерческом банке.

С 1998 перешла на государственную гражданскую службу. В 1998-2004 работала начальником отдела расходов в управлении федерального казначейства по Пермскому району. С 2004 — перешла на работу в администрацию Пермской области (края).

С 2009 работает в органах власти региона в сфере лесных отношений в должностях заместителя руководителя и начальника бюджетно-финансового управления. С ноября 2018 занимает должность заместителя министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

Её кандидатуру депутаты рассмотрят на пленарном заседании 25 ноября.

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