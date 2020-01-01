Березниковский содовый завод выплатил 1,85 млн руб. за причинённый природе вред Предприятие допускало сброс неочищенных производственных сточных вод в реку Толыч Поделиться Поделиться Твитнуть

Березниковский содовый завод

Константин Долгановский

Одно из крупнейших химических предприятий Пермского края АО «Березниковский содовый завод» компенсировал вред, причинённый окружающей среде.

В ходе проверки соблюдения природоохранного законодательства сотрудниками надзорных органов было установлено, что АО «Березниковский содовый завод» допускало ненормативный сброс неочищенных производственных сточных вод на землю и в водный объект — реку Толыч, протекающую на территории Березников.

Взятые пробы показали значительное превышение химических веществ, что привело к загрязнению почвы и уничтожению её плодородного слоя.

В связи с выявленными нарушениями природоохранный прокурор направил в суд иск о взыскании с АО «Березниковский содовый завод» причиненного вреда. Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал предприятие выплатить порядка 1 млн 850 тыс. руб.

Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по городу Березники и Усольскому району УФССП России по Пермскому краю.

Во избежание дополнительных расходов в виде исполнительского сбора, предприятие в кратчайшие сроки перечислило всю сумму задолженности.

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