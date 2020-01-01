Пермские проекты представлены в рамках «Транспортной недели — 2021» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В рамках проходящей в Москве «Транспортной недели — 2021» губернатор Дмитрий Махонин провёл переговоры с заместителем мэра Москвы, руководителем департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максимом Ликсутовым. Глава Прикамья рассказал о ходе внедрения в регионе карт «Тройка», а также о планах по обновлению трамвайного парка Перми, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Ранее регион подал заявку на получение льготного займа в размере 13,9 млрд руб. для модернизации трамвайной инфраструктуры.

«Краевое правительство вместе с федерацией прорабатывает вопрос обновления подвижного состава и реконструкции трамвайных путей, — заявил глава Прикамья. — Рассчитываем, что наша заявка позволит получить для краевой столицы ещё 50 новых трамваев. Регион ставит перед собой задачу за три-четыре года полностью обновить трамвайные пути. Соответствующие проекты по реконструкции трамвайных путей также обсудили с компаниями «Трансмашхолдинг» и «Синара». Ожидаем от них предложений и будем выбирать лучший вариант с точки зрения условий и нагрузки на бюджет».

Возможности внедрения в Прикамье интеллектуальных транспортных систем обсуждались на встрече главы региона с президентом компании «ЭР-Телеком» Андреем Кузяевым и представителями корпорации «Строй Инвест Проект». Речь шла, в частности, о создании в рамках государственно-частного партнёрства 160 «умных» объектов в Перми: остановок общественного транспорта, оснащённых цифровыми сервисами, городских стел и электронных информационных терминалов.

«Задача нашей делегации в рамках «Транспортной недели» — показать достижения отрасли региона, наши высокотехнологичные разработки, а также ознакомиться с лучшими практиками коллег», — отметил Дмитрий Махонин.

Одним из презентованных проектов Прикамья стал «Компактный город», предусматривающий создание в Пермской городской агломерации наземного метро. В предварительной проработке при развитии железнодорожных направлений в Перми и её пригородах рассматривают четыре маршрута: Пермское центральное кольцо (ПЦК), «Пермский диаметр — 1» (ПД1, Краснокамск — Голованово), «Пермский диаметр — 2» (ПД2, Оверята — Фролы) и «Пермский диаметр — 3» (ПД3, Ферма — Лёвшино).

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