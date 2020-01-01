Елена Синица В Пермском крае жителям трёх долгостроев выплатят компенсации Ещё один дом решено достроить Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства принял решение в отношении четырёх проблемных объектов в Пермском крае.

В частности, дольщикам, участвовавшим в строительстве домов по ул. Карпинского, 114 в Перми и 4 и 8 на ул. Тепличной в Кондратово планируется выдать денежные компенсации. Также в планах достроить дом по ул. Сокольской, 10б. В целом, будут восстановлены права 373 дольщиков.





В краевом минстрое сообщили, что помимо тех четырёх объектов, региональному фонду передали 21 объект. На данный момент 17 из них уже находятся на стадии разработки проектов. Дольщикам ещё 18 домов принято решение о выплатах возмещений. По словам главы регионального минстроя Андрея Колмогорова, ожидаются решения по ещё четырём домам.





Как ранее отмечал губернатор края Дмитрий Махонин, проблему обманутых дольщиков в регионе нужно решить к концу 2023 года.





«К этому сроку необходимо восстановить права более 2 тыс. человек: они получат либо компенсации, либо жилые помещения, в строительство которых вложили свои деньги. Эта работа ведется как на федеральном, так и на региональном уровне, — сказал губернатор. —В целом — эту задачу держим на постоянном контроле, будем решать её до тех пор, пока последний пострадавший дольщик не заедет в свою квартиру, либо не получит компенсацию. И, конечно, мы рассчитываем на то, что больше таких долгостроев в регионе не будет».

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