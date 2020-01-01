Андрей Стрельцов «Парма» добилась выхода из группового этапа Еврокубка После победы в Голландии над «Ден Босхом» пермская баскетбольная команда заняла второе место в группе Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ФИБА

«Парма» обыграла нидерландский «Ден Босх» в гостевом матче первого раунда Кубка Европы ФИБА. Встреча группы С, прошедшая в среду в Хертогенбосе, завершилась со счётом 92:75 в пользу «Пармы».

Подопечные Казиса Максвитиса неудачно провели первую четверть, но потом сумели отыграться и выйти вперёд. Заключительный игровой отрезок стал для пермского клуба самым удачным. Гости выиграли его со счётом +17.

Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты «Пармы» Артём Забелин и Артём Параховский, набравшие по 22 очка.

Таким образом «Парма», одержавшая четыре победы и потерпевшая два поражения, заняла в группе С второе место и обеспечила себе выход во второй раунд турнира.





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