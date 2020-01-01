Профсоюзная организация пермских нефтяников отмечает 45-летие Поделиться Поделиться Твитнуть

В онлайн-формате прошёл День профсоюзного активиста, приуроченный к 45-летию профсоюзной организации нефтедобытчиков Прикамья. В мероприятии приняли участие профсоюзные лидеры и активисты, руководители и работники предприятия. Также состоялась презентация книги «Профсоюзная линия пермской нефти».

С приветствием к участникам обратились председатель Совета Международной ассоциации профсоюзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев и представитель президента компании в регионе Олег Третьяков. Они отметили, что пермские нефтяники всегда выступали в авангарде, придумывая новые формы соцсоревнований, организуя конкурсы профмастерства и внедряя различные социальные льготы для своих работников. А коллективный договор предприятия уже на протяжении многих лет является одним из лучших в стране.

«Спустя 45 лет мы продолжаем следовать лучшим традициям наших предшественников. Огромное спасибо хочется сказать нашим ветеранам, ведь именно они заложили тот фундамент, на котором мы сегодня продолжаем уверенное развитие. Да, сейчас условия труда на нефтегазопромыслах Прикамья стали значительно лучше, и во многом это результат совместной работы с профсоюзом!» — отметил представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

Одним из важных подарков к 45-летию профсоюзной организации стала книга «Профсоюзная линия пермской нефти». В ней собраны уникальные факты, воспоминания, мнения о том, как создавалась, развивалась, чем живёт сегодня и как смотрит в завтрашний день профсоюзная организация. В презентации издания и в обсуждении исторических нюансов и перспектив профсоюза приняли участие автор книги — руководитель Музея пермской нефти Алексей Нерослов, председатель объединённой первичной профсоюзной организации предприятия Алексей Зорин, заместитель генерального директора по управлению персоналом «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Игорь Плотников, а также ветераны, работники и активисты общественного движения нефтяников из различных уголков Пермского края.

Профсоюзное движение на прикамских нефтепромыслах начало зарождаться ещё в 1930-х годах. 17 ноября 1976 года в Перми прошла профсоюзная конференция производственного объединения «Пермнефть», на которой избрали профком и первого председателя. Именно эта дата стала точкой отсчёта в истории единой профсоюзной организации нефтедобытчиков региона. Сегодня профсоюзное движение охватывает более 9 тысяч человек, среди них около 3 тысяч — неработающие пенсионеры и ветераны отрасли. В 2021 году профсоюзная организация отмечена дипломом Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства — за большой вклад и активную работу по защите социально-трудовых прав и экономических интересов членов профсоюза «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». Символично, что празднование юбилея профсоюзной организации проходит в преддверии торжеств, посвящённых 30-летию компании «ЛУКОЙЛ».

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