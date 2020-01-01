Суд признал объект культурного наследия в Лысьве находящимся под угрозой утраты И обязал собственников провести работу по его сохранению Поделиться Поделиться Твитнуть

Дом купца Буктемирова с типографией в Лысьве

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Лысьвенский городской суд Пермского края удовлетворил иск краевой инспекции по охране объектов культурного наследия к собственникам нежилого здания о возложении на них обязанности по проведению работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения — памятника «Дом (заведение) купца Буктемирова с типографией». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В иске было указано, что нежилое здание с 2000 года поставлено на учёт и охраняется государством в соответствии с распоряжением губернатора Пермской области. Во время же проверки зафиксировано неудовлетворительное состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов памятника.

В ходе рассмотрения дела суд пришёл к выводу, что неудовлетворительное состояние спорного объекта свидетельствует об отсутствии со стороны собственников действенных мер по его содержанию, что может привести к утрате в дальнейшем объекта культурного наследия.

Суд обязал ответчиков в срок до 30 мая 2022 года разработать научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия и в срок до 30 января 2023 года провести производственные работы по его сохранению.

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