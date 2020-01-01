Олеся Максименко Пермский филиал Tele2 возглавил менеджер из Курска Прежний руководитель назначен коммерческим директором макрорегиона «Урал» Поделиться Поделиться Твитнуть

Руководитель пермского филиала оператора Tele2 стал коммерческим директором макрорегиона «Урал» компании. Его должность займёт Юрий Новосад, сообщает пресс-служба Tele2.

Новый руководитель начинал карьеру в курском филиале компании мерчандайзером. Впоследствии возглавил службу продаж. В 2013 году был переведён на должность руководителя коммерческой службы магаданского филиала, в 2016 году был назначен руководителем бурятского филиала.

В Перми Юрий Новосад будет отвечать за определение стратегии оператора мобильной связи в регионе и работу по всем направлениям бизнеса.

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