Олеся Максименко За год в Перми построят две новые школы Каждая рассчитана на 1050 учеников Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Уже в декабре текущего года в Перми начнётся возведение двух школ, рассчитанных на 1050 учебных мест каждая, сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Строительство учебных заведений на ул. Холмогорской и в микрорайоне Новые Ляды впервые будет идти в рамках концессионного соглашения властей региона с ООО «Сберинфра».

Отмечается, что общая стоимость проекта составляет 2,5 млрд руб., 1,1 млрд руб. из которых — средства инвестора, ещё 1,4 млрд руб. — капитальный грант из федерального и регионального бюджетов.

Сдать обе школы планируется уже в 2022 году.

В целом в Перми и Пермском крае в рамках государственно-частного партнёрства планируется возвести ещё пять школ.

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