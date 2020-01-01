Олеся Максименко В Прикамье поступила крупная партия вакцины «Спутник Лайт» Также в регион прибыл «Гам-КОВИД-Вак» Поделиться Поделиться Твитнуть

«Спутник Лайт»

Константин Долгановский

В Пермский край пришла крупная партия вакцины от коронавируса. В регион поступило 42 тыс. комплектов «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и 54,2 тыс. доз препарата «Спутник Лайт».

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в ближайшее время они будут направлены в медучреждения, участвующие в иммунизации населения.

Минздрав Прикамья напоминает, что вакцина «Спутник Лайт» будет доступна только тем жителям, которые переболели коронавирусом в последние шесть месяцев или хотят ревакцинироваться.

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