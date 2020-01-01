В нерабочие дни число вызовов скорой помощи в Прикамье сократилось на 25% Существенно уменьшилось количество госпитализаций Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За две недели нерабочих дней в Пермском крае количество вызовов скорой медицинской помощи снизилось почти на 25% и более чем на 20% уменьшилось количество обращений за неотложной медицинской помощью. Это говорит о том, что благодаря снижению числа контактов между людьми существенно сократилось число заражений, заявили в минздраве Пермского края.

«У нас существенно уменьшилось количество госпитализаций, — также отметила министр здравоохранения Анастасия Крутень. — Мы связываем это с постепенным созданием коллективного иммунитета в регионе. На сегодняшний день свободно свыше 35% коечного фонда, это при том, что в конце прошлой недели мы перевели в штатный режим работы 200 коек».

На 16 ноября всего в регионе развернуто 6 699 коек для пациентов с COVID-19, из них заняты 4 335.

В минздраве призвали граждан не снижать темпы вакцинации.

«Только с вашей помощью мы сможем быстрее выйти из той тяжелой эпидемической ситуации, в которой мы все оказались», — отметили в ведомстве.

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