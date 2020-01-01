Число умерших в Пермском крае за год выросло на 13,9% В результате естественная убыль населения составила 12 244 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

За первые девять месяцев 2021 года число умерших в Пермском крае составило 31 043 человек. Это на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает Пермьстат.

По данным ведомства, сократилось число родившихся. Так, с января по сентябрь 2021 года в Пермском крае родилось 18 799 человек, это на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В результате естественная убыль населения составила 12 244 человек.

В структуре причин смертности населения Пермского края наибольшую долю занимают болезни системы кровообращения (45,9%), новообразования (12,6%), а также несчастные случаи, травмы и отравления (7,0%).

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