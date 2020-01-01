Пермский край презентовал на Транспортной неделе региональные проекты и разработки для отрасли Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Сегодня, 16 ноября, стартовали XV Международный форум и выставка «Транспорт России» в рамках «Транспортной недели-2021». Это ежегодное деловое событие, включающее серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике и развитию транспорта, сообщают в краевом минтрансе.

В этом году на объединенном стенде Прикамья представлены крупные инфраструктурные проекты, а также разработки региональных компаний. Гости экспозиции могут ознакомиться с новой транспортной моделью краевой столицы и края, реконструкцией инженерных сооружений аэропорта «Большое Савино» и проектом развития железнодорожного транспорта «Компактный город».

Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, дорожной и транспортной отраслям в регионе в последние годы уделяется большое внимание. «Дорожный фонд Прикамья год от года растет, а в 2022 году составит беспрецедентную сумму— свыше 21,6 млрд руб. У нас колоссальные планы, и многие из них финансовоемкие. Это строительство новых и реконструкция существующих трасс, это обновление транспорта на межмуниципальных маршрутах, это строительство нового моста через Каму и проект «Компактный город», благодаря которому краевая столица получит дополнительный вид общественного транспорта — железнодорожный. За всеми этими проектами стоит большая совместная работа», — отметил глава региона.

Среди участников регионального стенда компании «Технологии безопасности дорожного движения», ТД «Уральский завод противогололедных материалов», TrafficData, Galileosky, Корпорация ПСС.

Отметим, «Транспортная неделя» — главное деловое событие транспортной отрасли Российской Федерации. В этом году она проходит с 13 по 19 ноября в Москве. С 16 по 18 ноября в московском Гостином дворе проводится юбилейный XV Международный форум и выставка «Транспорт России».

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