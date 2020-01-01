Елена Бардукова В 2021 году в Перми отремонтировано 66 дворов Депутаты предложили изыскать дополнительное финансирование программы по обустройству дворов Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках часа депутата во время пленарного заседания Пермской городской думы заместитель главы администрации Перми Игорь Субботин выступил с докладом о ремонте дворовых территорий города в 2021 году.

Работы велись по разным программам. Так, в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» были обустроены 66 дворов у 106 многоквартирных домов Перми. На эти целы было выделено 275 млн руб. В настоящее время работы на всех объектах завершены, освоение бюджетных средств составило 100%.

«Работы проведены по шести видам минимального перечня работ и по двум видам дополнительно. А именно: ремонт дворовых проездок, парковок, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек, урн, детских площадок и озеленение», — пояснил Игорь Субботин.

Он добавил также, что ход реализации федерального проекта отслеживался ежедневно — с проведением выездных проверок руководителями и специалистами администрации Перми. В следующем году в рамках нацпроекта будут отремонтированы 69 дворовых территорий города.

Кроме того, Игорь Субботин сообщил, что в рамках городской программы, по состоянию на 8 ноября 2021 года, в Перми завершена установка 119 детских площадок.

Депутат Илья Власов поинтересовался, планируется ли строительство детских площадок в микрорайоне Запруд. «Детские площадки там только в ЖК «Вишнёвый», и дети из других домов попасть туда не могут, всё огорожено», — объяснил он.

Игорь Субботин ответил, что программа направлена на строительство новых детских площадок не только у многоквартирных домов, но и в частном секторе.

«Мы готовы отработать. Пожалуйста, заходим в программу, определяемся с дворами и начнём. Мы же в этом году 119 сделали, значит, и там начнём делать», — пообещал замглавы администрации Перми.

Депутат Арсен Болквадзе поинтересовался, не предусматривается ли увеличение финансирования, «запрос очень большой на эту программу».

«В 2023-2024 годах нам необходимо сделать 732 дворовые территории, дополнительное финансирование — это порядка 600 млн руб. Это огромные деньги, особенно с учётом того, что у нас на 2022 и 2023 годы заложено по 288 млн руб. и на 2024 год — 320 млн руб. Конечно, дополнительные средства нужны. Но на данный момент Пермь является лидером среди городов Поволжья по обустройству дворовых территорий. Край, видя, как мы работаем, нам в этом деле не отказывает», — сообщил Игорь Субботин.

Владимир Молоковских, депутат Пермской городской думы:

— Тема ремонта придомовых территорий очень актуальна и полезна. Однозначно, если есть возможность, необходимо расширять финансирование по этим программам. Тем более что эти деньги проходят двойной контроль: со стороны жильцов и со стороны депутатов.

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