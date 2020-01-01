«Уралкалий» реализует пилотный проект по использованию возобновляемых источников электроэнергии Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «Уралкалий» информирует о старте очередного пилотного проекта по потреблению электроэнергии из возобновляемых источников. В рамках сотрудничества с ПАО «Фортум» — российским подразделением корпорации Fortum, одного из ведущих поставщиков электроэнергии, а также современных интеллектуальных решений в сфере эффективного использования энергоресурсов, компания будет использовать на своих промышленных объектах электроэнергию, вырабатываемую солнечными электростанциями (СЭС) в Республике Башкортостан и Оренбургской области, сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время «Уралкалий» разрабатывает собственную климатическую стратегию, направленную на снижение углеродного следа и выбросов парниковых газов. Реализация пилотного проекта помогает компании приобретать уникальный опыт использования экологически чистых источников электроэнергии при производстве калийных удобрений.

Алексей Рюмкин, главный энергетик ПАО «Уралкалий»:

— Использование электроэнергии, вырабатываемой солнечными электростанциями, — одно из перспективных направлений развития отечественной энергетики на фоне актуальности ESG-повестки в сфере промышленности.

«Уралкалий» постепенно повышает уровень собственной экспертизы в части потребления электроэнергии из возобновляемых источников. Так, в октябре текущего года в рамках аналогичного пилотного проекта компания закупила небольшие объёмы гидроэлектроэнергии.

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