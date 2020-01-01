В Прикамье МФЦ начали выдавать QR-коды без регистрации на «Госуслугах» Для оформления документа необходимо представить паспорт, СНИЛС, а также полис ОМС Поделиться Поделиться Твитнуть

Юлия Сырова

В Пермском крае в отделениях МФЦ началась выдача бумажных сертификатов с QR-кодами жителям, сделавшим прививки от COVID-19 или переболевшим коронавирусом в течение последних шести месяцев, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Для оформления документа необходимо представить паспорт, СНИЛС, а также полис ОМС.

Услуга предназначена в первую очередь для пенсионеров. Люди этой категории часто не умеют пользоваться интернетом и не имеют регистрации на «Госуслугах».

Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом в Прикамье введена система QR-кодов. С октября она действует в учреждениях культуры, фитнес-клубах, торговых центрах, непродовольственных магазинах, заведениях общепита, салонах красоты, бизнес-центрах.





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