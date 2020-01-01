В новостройке от группы компаний ПЗСП на ул. Яблочкова, 3 продано уже 40% квартир Поделиться Поделиться Твитнуть

Денис Сакаев

Продажи квартир в новом доме от группы компаний ПЗСП на ул. Яблочкова, 3 в Свердловском районе стартовали в июле, и уже более 200 квартир нашли своих счастливых владельцев. Активный спрос на новый объект обеспечивают привлекательная цена и широкий выбор планировочных решений.

В новом 17-этажном доме на ул. Яблочкова, 3 запроектировано 528 квартир с широким выбором планировок. В новостройке широко представлены функциональные однокомнатные квартиры и квартиры евроформата, для больших семей предусмотрены просторные трёх- и четырёхкомнатные квартиры.

Пресс-служба АО «ПЗСП»

По традиции все квартиры застройщик сдаёт с отделкой под ключ, что позволит жителям новостройки существенно сэкономить на стоимости квартиры и заехать в новый дом сразу после получения ключей.

Покупателей квартир привлекают такие актуальные для рынка решения, как входы в подъезд с уровня земли, дизайнерская отделка холлов. В каждой квартире есть шкаф-купе или гардеробная для удобного хранения вещей. Для безопасности жителей застройщик устанавливает современный видеодомофон и камеры видеонаблюдения.

Пресс-служба АО «ПЗСП»

Одна из особенностей новостройки на ул. Яблочкова, 3 — расположение на первом этаже дома помещений для магазинов и организаций сферы услуг, что обеспечит будущих жильцов новостройки необходимой инфраструктурой в шаговой доступности. Также в непосредственной близости от дома находятся торговые центры, больницы, общеобразовательные школы и детские сады, сквер для прогулок, остановка общественного транспорта.

Продажа квартир в строящемся доме в рамках закона 214-ФЗ производится с использованием счетов эскроу.

Ознакомиться с планировками и ценами, забронировать понравившуюся квартиру можно на сайте https://pzsp.ru/ . Кстати, на сайте клиенты могут отправить заявку на ипотеку сразу в несколько банков и получить одобрение не выходя из дома.

Более подробная информация по телефону горячей линии 8-800-300-79-77. Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Застройщик — ООО «Спецстрой Яблочкова, 3».

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