Елена Синица УФАС: Краевой минсельхоз незаконно отказал хлебопекарне в субсидии Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевой арбитражный суд признал, что Минсельхоз Пермского края незаконно отказал ООО «Япечка» в получении субсидии. Она была необходима для компенсации части затрат предприятия на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. Это, в свою очередь, могло привести к ограничению конкуренции на товарном рынке.

Поясняется, что ведомство отказало предприятию из-за того, что в выписке из ЕГРЮЛ отсутствовал требуемый вид экономической деятельности. Таким образом, по мнению минсельхоза, ООО «Япечка» не подтвердило осуществление производства хлеба и хлебобулочных изделий.





При этом в заявке была информация о производстве и реализации продукции, о наличии мощностей для производства хлеба и хлебобулочных изделий, о фактически произведённых затратах на производство хлеба и хлебобулочных изделий.





Пермское УФАС вынесло ведомству предупреждение о необходимости повторно рассмотреть заявку ООО «Япечка» на предоставление субсидии с учётом выявленного нарушения. Министерство пыталось его оспорить, однако Арбитражный суд Пермского края подтвердил правомерность выводов антимонопольного органа.





«В связи с тем, что в установленный срок предупреждение не исполнено, а законность предупреждения подтверждена судом, Пермским УФАС России принято решение о возбуждении в отношении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края дела о нарушении антимонопольного законодательства по пункту 8 части 1 статьи 15 закона «О защите конкуренции», — пояснил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.

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