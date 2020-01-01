Елена Синица
Краевые власти изменили состав Общественной палаты
Из него исключено два человека
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Власти Пермского края внесли изменения в состав Общественной палаты региона. Соответствующий указ губернатора края Дмитрия Махонина опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, из состава исключены внештатный советник губернатора Татьяна Абдуллина и гендиректор АО «КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков.
При этом, в состав вошли два новых человека. Это руководитель направления «Экосистема НТИ» ГБУ «Агентство инвестиционного развития» Николай Косвинцев и координатор фонда культурных проектов «Новая коллекция» Надежда Агишева.
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