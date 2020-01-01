Елена Синица Краевые власти изменили состав Общественной палаты Из него исключено два человека Поделиться Поделиться Твитнуть

Общественная палата

Константин Долгановский

Власти Пермского края внесли изменения в состав Общественной палаты региона. Соответствующий указ губернатора края Дмитрия Махонина опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, из состава исключены внештатный советник губернатора Татьяна Абдуллина и гендиректор АО «КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков.





При этом, в состав вошли два новых человека. Это руководитель направления «Экосистема НТИ» ГБУ «Агентство инвестиционного развития» Николай Косвинцев и координатор фонда культурных проектов «Новая коллекция» Надежда Агишева.

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