Андрей Стрельцов
Самбистка из Пермского края стала призёром чемпионата мира
Мария Молчанова завоевала бронзовую награду
На чемпионате мира по самбо, проходившем в столице Узбекистана, в весовой категории 50 кг бронзовую медаль завоевала спортсменка из Краснокамска Мария Молчанова.
Четырёхкратную чемпионку мира и трёхкратную чемпионку Европы тренирует Рустам Мухаметшин.
Всего на турнире российская сборная выиграла 18 медалей: восемь золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых.
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