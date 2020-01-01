Андрей Стрельцов Самбистка из Пермского края стала призёром чемпионата мира Мария Молчанова завоевала бронзовую награду Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

На чемпионате мира по самбо, проходившем в столице Узбекистана, в весовой категории 50 кг бронзовую медаль завоевала спортсменка из Краснокамска Мария Молчанова.

Четырёхкратную чемпионку мира и трёхкратную чемпионку Европы тренирует Рустам Мухаметшин.

Всего на турнире российская сборная выиграла 18 медалей: восемь золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых.





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