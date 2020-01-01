В 103 организациях Прикамья выявлены нарушения антиковидных мер Всего с конца октября было проверено 379 организаций Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 28 октября по 11 ноября специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения антиковидных мер в 103 организациях Пермского края, об этом сообщает «Рифей».

Нарушения выявлены в общественном транспорте, продуктовых и непродовольственных магазинах, организациях общепита, фитнеса и образования. К нарушителям будут применены меры административного характера. В общей сложности было проверено 379 организаций.

Всего с марта 2020 года Роспотребнадзор проверил более 26 тыс. организаций края, судами по фактам антиковидных нарушений деятельность 197 компаний была приостановлена, назначены штрафы на общую сумму 99,8 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.