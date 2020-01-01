Олеся Максименко Березниковский содовый завод причинил вред природе на 2,6 млн рублей Предприятие сбрасывало неочищенные стоки в почву и в воду Поделиться Поделиться Твитнуть

Березниковский содовый завод

Константин Долгановский

По результатам прокурорской проверки, проведённой в 2020 году в отношении АО «Березниковский содовый завод», было установлено, что предприятие ненормативно сбрасывало сточные воды на почву и в реку Толыч.

По итогам экспертной оценки сумма причинённого окружающей среде ущерба составила свыше 2,6 млн руб. Прокурор направил в суд исковые заявления о взыскании с завода ущерба, причинённого почве и водному объекту. Суд удовлетворил требования в полном объёме, нарушения устранены, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

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