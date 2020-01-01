Мария Сыропятова Блоггер открывает пекарню в Перми Заведение шеф-повара Ахмеда Али-заде будет подавать кофе и выпечку Поделиться Поделиться Твитнуть

В аккаунте пекарни «Зерно» сказано, что заведение будет подавать кофе и выпечку — круассаны, слоёные изделия и различные виды хлеба.

Место расположения пекарни — ЖК «Солнечный город» (ул. Белинского, 31). Ранее на этом месте работала кофейня Sunny Beans. Дата открытия пекарни «Зерно» — 17 ноября.

«Работаю над концепцией облегчённых, малых пекарен. Простых и бюджетных в запуске, но с качественным продуктом и хорошим финансовым оборотом», — рассказал в личном инстаграмм-аккаунте Ахмед Али-заде.

Добавим, Ахмед Али-заде участвовал в создании концепции и сотрудничал как шеф-повар с Домом-пекарней Демидовых. У его инстраграмм-аккаунта 52 тыс. подписчиков. С 2018 года он также руководит собственной онлайн-школой Zernoschool.online.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.