Олеся Максименко За сутки в Прикамье коронавирусом «заразились» 33 территории Наибольшее количество инфицированных — в столице региона, Пермском районе и Березниках Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки новые случаи коронавируса выявлены в 33 муниципалитетах Прикамья. Лидерами по количеству заражённых являются столица региона, Пермский район и Березники — 402, 58 и 31 заболевший соответственно.

В Чернушинском округе поставлено 28 новых диагнозов COVID-19, в Кунгуре — 15, в Берёзовском и Суксунском округах — по 14, в Чайковском — 12, в Кудымкарском и Юсьвинском округах — по 11, в Александровском, Краснокамском округах и Кудымкаре — по 10.

Восемь заболевших выявлены в Красновишерском округе, семь — в Горнозаводском, по шесть — в Кунгурском районе, Кишертском и Ординском округах, по пять — в Бардымском округе и Кизеле, четыре — в Частинском округе.

В Нытвенском, Осинском, Соликамском и Чердынском округах зафиксировано по три новых случая заражения, в Губахе, ЗАТО Звёздный, Карагайском и Куединском округах — по два, в Верещагинском, Еловском, Очёрском и Юрлинском округах — по одному.

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