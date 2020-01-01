Олеся Максименко ВСМПО-АВИСМА и Boeing расширят сотрудничество в ближайшие годы Российская корпорация сохранит статус крупнейшего поставщика титана для производства гражданских самолётов Поделиться Поделиться Твитнуть

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Корпорация ВСМПО-АВИСМА и компания Boeing подписали меморандум, в соответствии с которым российский производитель титана сохранит статус крупнейшего поставщика титана для производства гражданских самолётов Boeing 737, 767, 787, 777 и 777X.

Кроме того, совместно стороны увеличат загрузку совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing в России и объём инвестиций в НИОКР. Также соглашение предусматривает создание новых титановых сплавов, разработку и внедрение инновационных технологий и поиск новых возможностей производства на ВСМПО-АВИСМА дополнительных титановых узлов и компонентов, помимо закупок сырья и штамповок, сообщает пресс-служба российской корпорации.

По мнению министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, реализация соглашения окажет существенное позитивное влияние на увеличение объёмов российского несырьевого неэнергетического экспорта.

«Стабильные долгосрочные отношения с компанией Boeing дают нам возможность и дальше расширять инвестпрограмму и развивать производственные мощности, а также продолжить внедрение ESG-принципов ведения бизнеса», — отметил Генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Дмитрий Осипов.

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