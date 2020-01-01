Пермский «Уралхим» подтвердил соответствие международным стандартам ISO Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми завершился второй надзорный аудит интегрированной системы менеджмента предприятия на соответствие международным стандартам качества (ISO 9001:2015), экологии (ISO 14001:2015), а также стандарту в области профессионального здоровья и безопасности (ISO 45001:2018).

Аудит провели эксперты органа по сертификации систем менеджмента Bureau Veritas Certification. Как и год назад, эта работа была организована в онлайн-формате из-за напряжённой эпидемиологической ситуации. Аудиторы по видеосвязи провели интервью с рядом руководителей подразделений филиала «ПМУ», изучили документацию, познакомились с аудио- и видеоинформацией с рабочих мест. По словам экспертов, система менеджмента филиала «ПМУ» вновь продемонстрировала устойчивое развитие, зрелость и результативность. По итогам аудита не выявлено ни одного несоответствия.

Надежда Соколова, руководитель группы аудиторов Bureau Veritas Certification:

— Предприятие показало полное соответствие всем трём заявленным международным стандартам. В ходе нашего аудита не были выявлены даже незначительные недочёты. А возможные векторы роста, подсказанные нами, были приняты во внимание. Из года в год компании удаётся поддерживать устойчивую линию развития и ответственно соблюдать требования, которые вы сами для себя установили. Итогом этой работы может служить наша высокая оценка интегрированной системы менеджмента предприятия.

Аудиторы Bureau Veritas Certification сделали вывод о соответствии интегрированной системы менеджмента филиала «ПМУ» действующим мировым стандартам в области качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности, а также выдали рекомендацию о продлении сертификации данной системы.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Подтверждение соответствия интегрированной системы менеджмента филиала «ПМУ» международным стандартам ISO является конкурентным преимуществом на международном рынке. Предприятие проходит эту процедуру уже 15-й раз, неизменно показывая высокие результаты управления производственными и бизнес-процессами.

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