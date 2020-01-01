В реестр недвижимости внесено более 100 территорий объектов культурного наследия Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

С начала 2021 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) Кадастровая палата по Пермскому краю внесла сведения о 135 территориях объектов культурного и археологического наследия, расположенных в Прикамье, сообщили в пресс-службе палаты.

В их числе пять объектов федерального значения: Богородицкая церковь (деревянная), церковь Богоявления (деревянная), церковь Владимирской Божьей Матери, Преображенская церковь и ансамбль «Усадьба Турчаниновых».

Кроме того, в реестр внесено свыше 100 территорий объектов культурного и археологического наследия регионального значения.

«Действующее законодательство запрещает проводить на территории объекта культурного наследия строительные, земельные и иные работы, способные ему навредить. А благодаря наличию сведений в ЕГРН любой гражданин сможет узнать о месте нахождения таких территорий и различных ограничениях, связанных с их использованием, например воспользовавшись Публичной кадастровой картой Росреестра», — отмечает главный технолог Кадастровой палаты по Пермскому краю Яков Осипов.





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