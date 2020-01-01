Банковская гарантия Поделиться Поделиться Твитнуть

Банковская гарантия, по законам о страховой, банковской деятельности, — разновидность поручительства с широким спектром сделок.

О гарантии

Банковская гарантия — кредитно-страховая услуга, оказываемая гарантом. От способа обеспечения не зависит. Типы гарантий: условные, по требованию бенефициара. Можно запустить процесс обеспечения и для добросовестных должников.

Принципы

Предоставленная банковская гарантия обеспечивает кредит предпринимательству. Кредит с гарантией от банка — выгодный метод, ведь неправомерные требования гаранта по кредитным требованиям бенефициара могут повлиять на имидж гаранта негативно. Например, если банком заключён коллективный кредитный договор, то невозврат по остальным кредитам не влечёт ответственности. Если гарант поставлен в известность до удовлетворения гарантийных требований, он может освобождаться от их выполнения. У бенефициара есть право требовать от гаранта (по гарантии) исполнения обязательств, если документы релевантны требованиям гаранта.

Необходимость

Для госзакупок потребуют в обеспечительных целях.

Гарантия банка — страховка: банк становится поручителем возврата средств при невыполнении контрактных условий.

Регистрация ведётся в ЕИС, системе госзакупок (бесплатно, через гаранта). Оказывается помощь в поиске госзакупок, доступе к ним, сопровождении торгов, быстрой подаче документов.

Как получить Тинькофф-гарантию?

Достаточно оставить онлайн-заявку, заполнив форму на официальном сайте банка, собрав документы и загрузив их в личный кабинет.

Акционерное общество «Тинькофф Банк»

ОГРН 1027739642281

123060, город Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10–1





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