Олеся Максименко За неделю первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 58,5 тыс. жителей Прикамья Полностью завершили курс иммунизации 713,5 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным краевого минздрава, за минувшую неделю первым компонентом вакцины от коронавируса привились 58,5 тыс. жителей Прикамья. Полностью закончили иммунизацию ещё 26,1 тыс. человек. Об этом сообщает «Рифей».

В целом с начала прививочной кампании обоими компонентами вакцинировались 713,5 тыс. жителей региона, первым — 1,03 млн человек. В том числе 300,9 тыс. человек в возрасте 60 лет и старше, 131,3 тыс. работников промышленных предприятий, 56,2 тыс. представителей сферы образования, свыше 47,9 тыс. медработников и волонтёров.

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