Генеральным директором ООО «РИА ИД «Компаньон» назначена Людмила Крошечкина Ранее компанией руководил Дмитрий Овсов Поделиться Поделиться Твитнуть

Людмила Крошечкина

«Коммерсантъ»

Генеральным директором ООО «РИА ИД «Компаньон» назначена руководитель ООО «Деловая журналистика» Людмила Крошечкина. Ранее издательский дом возглавлял Дмитрий Овсов.

Людмила Крошечкина будет отвечать за реализацию экономических показателей ИД «Компаньон» и контролировать текущую деятельность предприятия.

ООО «РИА ИД «Компаньон» издаёт газеты «Новый компаньон», «Пятница», сайт Newsko.

Людмила Крошечкина — с 2014 года генеральный директор ООО «Коммерсантъ» в Перми», с 2016 года — директор ООО «Деловая журналистика» (издатель газеты «Коммерсантъ» в Перми).

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