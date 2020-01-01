Мария Сыропятова Во время локдауна в Перми резко вырос спрос на курьерскую доставку Чаще всего горожане заказывали непродовольственные товары Поделиться Поделиться Твитнуть

В период с 25 октября по 7 ноября в Перми и Пермском крае резко вырос спрос на доставку «до двери». Эту тенденцию отметили сразу в нескольких компаниях, предоставляющих такой сервис.

В нерабочие дни с 1 по 7 ноября 2021 года у Ozon спрос на курьерскую доставку вырос на 25% (по сравнению с периодом с 18 по 24 октября). При этом в период локдауна (с 1 по 7 ноября) рост заказов составил 11%.

В Ozon отмечают, что жители Пермского края чаще приобретали в нерабочие дни пазлы (их продажи в первую неделю ноября выросли на 58%) и настольные игры (+50%).

У онлайн-ретейлера «Самокат», все заказы которого доставляются «до двери», спрос вырос на 30%. При этом существенно чаще пермяки в эти дни стали заказывать непродовольственные товары: продукцию для животных (+69%), парфюмерию и декоративную косметику (+67%), а также товары для детей (+28%).

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