Жители Пермского края проигнорировали локдаун В Прикамье в ковидные каникулы на работу вышли 100% работников Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на работу в период локдауна (последняя неделя октября — первая неделя ноября) вышли 100% работников, принявших участие в опросе службы исследований hh.ru. Для сравнения: в Свердловской области продолжили работать 94% сотрудников, в Республике Башкортостан — 85%.

В разрезе профобластей в первую неделю ноября работали от 92% до 97% занятых в логистике, банках, транспорте, ИТ, бухгалтерии, маркетинге, медицине и фармацевтике, а также строители, рабочие и высший менеджмент компаний.

Среди тех жителей Прикамья, кто работал в нерабочие дни, 91% вышли на работу по инициативе работодателя (по России в целом — 87%).

Наибольшая доля работавших по своей инициативе (около 20%) — среди представителей образования и науки, сфер искусства, развлечений, масс-медиа.

72% жителей региона вышли на работу, потому что не хотели терять в доходах, 26% — потому что вакцинировались, 13% не успевали закончить важные дела, столько же не хотели проводить это время дома, 4% последовали примеру большинства коллег.

В 23% компаний распоряжения выйти на работу в период локдауна работодатели объяснили рисками снижения финансовых показателей, в 19% тем, что нерабочий период негативно отразится на операционных показателях организации. 5% опрошенных заставили выйти под угрозой увольнения, а 2% пригрозили лишением премий в ноябре.

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