С продавцов поддельных медсправок прокуратура взыскала 1,4 млн. рублей Решение вступило в законную силу Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Тимур Абасов

В Дзержинском районном суде Перми удовлетворён иск прокурора Ленинского района к осуждённым за мошенничество двум гражданам. Теперь они должны вернуть в бюджет 1,4 млн руб. Эти деньги мошенники получили в результате противоправных действий. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа края.

В 2015 — 2018 годах осуждённые изготавливали и продавали гражданам поддельные медицинские документы с диагнозами, позволяющими получить освобождение от военной службы. Справки они подделывали в домашних условиях с помощью оргтехники и фиктивных печатей медорганизаций.

Потерпевшим при этом злоумышленники сообщали, что справки настоящие, а денежные средства передаются врачам в качестве вознаграждения за предоставление документов.

В действительности, деньги мошенники присваивали себе.

По данному уголовному делу пострадавшими признаны 25 человек.

В октябре 2020 года в законную силу вступил приговор Ленинского районного суда Перми, которым мошенники были признаны приговорены к 3,5 и 4 годам лишения свободы условно.





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