Андрей Стрельцов
«Кама» победила после шести поражений подряд
Пермская волейбольная команда дважды обыграла «Тархан»
В СК им. Сухарева прошли матчи шестого тура волейбольного чемпионата России, Высшая лига «А». Пермский ВК «Кама» дважды был сильнее ВК «Тархан» (Стерлитамак).
При этом первая игра закончилась уверенной победой хозяев — 3:0, а для определения победителя во второй понадобился тай-брейк — 3:2.
До этого пермские волейболисты праздновали подобный успех в первом туре чемпионата, а затем шесть матчей не знали побед.
Следующий тур ВК «Кама» проведет 20-21 ноября в Барнауле. Соперник — ВК «Университет».
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