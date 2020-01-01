Андрей Стрельцов «Кама» победила после шести поражений подряд Пермская волейбольная команда дважды обыграла «Тархан» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: группа ВК «Кама» "ВКонтакте"

В СК им. Сухарева прошли матчи шестого тура волейбольного чемпионата России, Высшая лига «А». Пермский ВК «Кама» дважды был сильнее ВК «Тархан» (Стерлитамак).

При этом первая игра закончилась уверенной победой хозяев — 3:0, а для определения победителя во второй понадобился тай-брейк — 3:2.

До этого пермские волейболисты праздновали подобный успех в первом туре чемпионата, а затем шесть матчей не знали побед.

Следующий тур ВК «Кама» проведет 20-21 ноября в Барнауле. Соперник — ВК «Университет».

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