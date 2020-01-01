Для поддержки некоммерческого сектора регионов ПФО с начала года из средств Фонда президентских грантов выделено 93 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Состоялось заседание Совета по реализации государственной молодежной политики в регионах Приволжского федерального округа. Провёл его полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров в режиме видеоконференцсвязи, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

В мероприятии приняли участие представители федеральных органов власти, Совета Федерации и Государственной думы РФ, а также главы регионов, в том числе губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Игорь Комаров предложил членам Совета открыто обсудить проблемы воспитания, обучения и занятости молодежи. Важным полпред назвал возможность оценить эффективность действующих механизмов поддержки и определить первостепенные задачи в этой сфере на современном этапе общественного развития.

Игорь Комаров, полномочный представитель президента РФ в ПФО:

— На уровне округа мы начали серьезный процесс обновления сил и средств государственной молодежной политики, активно поддерживаем проекты президентской платформы «Россия — страна возможностей», развернули систему окружных общественных проектов, которые являются четкими маркерами эффективности молодежной политики.

Участники совещания отметили активное участие волонтерского корпуса ПФО. Так, в настоящее время в акции #МЫВМЕСТЕ участвует более 2,5 тыс. добровольцев.

Находят молодёжные проекты и финансовую поддержку. В частности, для поддержки некоммерческого сектора регионов округа из средств Фонда президентских грантов в 2021 году было одобрено 66 проектов в общей сложности на 93 млн руб.

В ходе обсуждения губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес ряд предложений по совершенствованию молодежной политики в подготовке кадров, развитию информационной базы и профилактике девиантного поведения.

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