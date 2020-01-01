В Пермском крае трагически погиб директор «Управления гражданской защиты» Андрей Бубнов попал в автомобильную аварию Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Бубнов / фото: vk.com/chaikokrug

В Пермском крае в автомобильной аварии погиб директор «Управления гражданской защиты» города Чайковского Андрей Бубнов. Об этом сообщили в администрации городского округа. Пост с соболезнованиями размещён в социальных сетях:

«Администрация Чайковского городского округа выражает соболезнования родным, близким и коллегам Андрея Станиславовича Бубнова, директора МКУ «Управление гражданской зашиты» в связи с его трагической гибелью».

Из комментариев к посту стало известно, что месяц назад Бубнов похоронил супругу. Без родителей остались двое несовершеннолетних детей.

Как сообщают СМИ, ДТП произошло на дороге Оса-Пермь 13 ноября.

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