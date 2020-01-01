Доклады Всероссийской научно-практической конференции «Река Кама в исторических судьбах города Перми» увидят свет в специальном сборнике Поделиться Поделиться Твитнуть

Всероссийская междисциплинарная научно-практическая конференция «Река Кама в исторических судьбах города Перми» состоялась в рамках VI городского исторического форума. Участие в ней приняли председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, историки, ученые и архивисты, музейные работники из Перми, Екатеринбурга, Красноярска и Тюмени, учащиеся пермских вузов и школ, члены Молодежного парламента города Перми. О работе конференции сообщает пресс-служба Пермской городской думы.

«Я рад, что наш форум прочно занял место в календаре общественно-значимых событий. Высоко ценю интерес к нему со стороны ученых — историков, краеведов, архивистов, а также широкой общественности. Приятно, что к нам присоединяются исследователи из других городов, взгляд со стороны всегда имеет особую ценность. Уверен, что проделанная исследовательская работа поможет не только вспомнить яркие страницы прошлого, вскрыть проблематику настоящего, но и обратиться в будущее», — сказал Дмитрий Малютин.

«Река — это часть идентичности горожан. Трудно себе представить пермяка, который бы не гордился и не заботился о нашей большой реке», — отметила Галина Янковская, заведующая кафедрой междисциплинарных исторических исследований Пермского государственного национального исследовательского университета, доктор исторических наук, доцент.

На пленарном заседании были представлены доклады о культурно-экономическом перекрестке Западного Урала и о советском проекте Урало-Кузбасского водного пути. Также участники форума обсудили роль Камы в прошлом и будущем Перми и края, изучение водных пространств методами общественных наук.

Работа конференции продолжилась на тематических секциях. В этом году в рамках конференции работали четыре секции: «Репрезентация Камы в устной традиции и текстовых источниках», «Кама в системе речного судоходства, судостроения и транспорта», «Река в истории городской архитектуры и в социокультурных практиках XX-XXI веков», «Кама в истории чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов».

В рамках первой секции участники ознакомились с ролью Камы в жизни горожан по материалам «Пермских губернских ведомостей». Полина Козлова, экскурсовод Исторического парка «Россия — Моя история», рассказала об образе Камы, который сложился в фельетонах начала XX века, Данил Светлаков, ученик 10 «А» класса ГКОУ «Пермское президентское кадетское училище им. Ф. Кузьмина ВНГ РФ», проанализировал образ Камы в публицистических произведениях.

О буме речного судостроения рассказал Михаил Нечаев, доцент Пермского национального исследовательского политехнического университета, кандидат исторических наук на секции «Кама в системе речного судоходства, судостроения и транспорта».

Участники и слушатели секции «Кама в истории чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов» узнали о событиях в период холерной эпидемии в 1892 году, наводнении в 1914 году, о роли реки в годы Великой Отечественной войны.

На секции «Река в истории городской архитектуры и в социокультурных практиках XX-XXI веков» прозвучало несколько докладов о строительстве речного вокзала города Перми, о его истории и региональном значении.

Все доклады, прозвучавшие на конференции, будут напечатаны в специальном сборнике.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.