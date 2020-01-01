Олеся Максименко Пермяков стали реже увольнять за публикации в соцсетях Число таких работодателей сократилось до 8% Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным исследования SuperJob, работодатели Перми стали обращать меньше внимания на социальные сети своих сотрудников.

В частности, за год на 4% снизилось количество компаний, следящих за интернет-активностью своих сотрудников (25% против 29%). 56% работодателей игнорируют социальные сети наёмных работников (56% против 50%). А число компаний, увольняющих за активность в соцсетях, сократилось до 8%.

За год снизился и интерес работодателей к интернет-активности соискателей. Если в 2020 году, с переходом на удалёнку, таковых было 44%, то сейчас — 55%. При этом чаще остальных ведут социальные сети, невзирая на возможный просмотр их страниц работодателем, респонденты до 24 лет (15%).

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