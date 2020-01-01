Конкурс на право проектирования третьего пермского моста через Каму продлён до декабря Заявки принимаются ещё неделю Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Власти Пермского края продлили конкурс на поиск компании-проектировщика третьего моста через Каму в Перми. Согласно данным портала госзакупок, приём заявок теперь заканчивается 22 ноября (ранее срок был установлен 26 октября), а дата проведения конкурса сдвинута с 8 ноября на 2 декабря 2021 года. Начальная (максимальная) цена контракта осталась прежней и составляет 605,5 млн руб.

По техзаданию подрядчик должен спроектировать строительство моста через Каму с подходами. Граница правобережного подхода — ул. Борцов Революции, граница левобережного подхода — ул. Петропавловская.

Кроме этого, необходимо разработать проект строительства автодороги от ул. Борцов Революции до соединения с ул. Якутской. При этом с учётом реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Спешилова — Якутская — Докучаева — дорога Дружбы и строительства путепроводов через железнодорожные пути.

Помимо этого, исполнитель должен спроектировать реконструкцию ул. Крисанова от ул. Петропавловской до ул. Пушкина.

Все работы необходимо завершить до 31 августа 2023 года.

Возведение моста запланировано на 2024 — 2027 годы.

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