Андрей Стрельцов «Звезда 2005» обыграла лидера чемпионата На своём поле футболистки пермского клуба были сильнее столичного «Локомотива» Поделиться Поделиться Твитнуть

«Звезда 2005» провела заключительный в этом году домашний матч чемпионата Суперлиги, в котором обыграла с минимальным счётом лидера турнира «Локомотив».

До этого у железнодорожниц после 25 проведенных матчей было только одно поражение. Всё решил единственный гол, забитый на 55 минуте Кристиной Хорошевой.

«Звезда 2005» осталась после этой победы на 4 строчке турнирной таблицы.

В этом году женским футбольным клубам Суперлиги осталось провести по одной игре. Пермская команда проведет её 20 ноября в Санкт-Петербурге против местного «Зенита».





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