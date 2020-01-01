Андрей Стрельцов ФИБА приняла заявку Перми на проведение чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году Итоги первого отборочного тура станут известны к концу ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

Внешний вид проектируемого комплекса

пресс-служба правительства Пермского края

ФИБА официально приняла заявку Перми на проведение чемпионата Европы по баскетболу-2025 года. Теперь осталось ждать первое решение комиссии ФИБА по отбору. Кроме Перми, на Евробоскет претендуют еще более десятка городов-кандидатов из шесть стран. Итоги первого отборочного тура станут известны в конце ноября.





По замыслу организаторов чемпионат Европы по баскетболу 2025 года пройдет в четырех странах, финальный этап турнира примет одна из них.





В последний раз соревнования по баскетболу такого уровня проходили в нашей стране еще во времена СССР в 1965 году.





Согласно планам администрации края матчи чемпионата Европы могут пройти в универсальном концертно-спортивном комплексе на 10,5 тыс. зрителей. Его планируют построить к 2025 году, в районе ДКЖ.

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