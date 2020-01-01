Олеся Максименко
Сквер у клуба им. Кирова в Перми начнут благоустраивать в 2022 году
За этот объект проголосовали 5514 человек
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В ходе открытого голосования на Едином общероссийском портале za.gorodsreda.ru за благоустройство сквера у клуба им. Кирова в краевой столице свои голоса отдали 5514 пермяков, сообщает пресс-служба мэрии.
Благоустройство объекта начнётся уже в следующем году. На данный момент готовится техническое задание и разрабатывается концепция сквера. Обновить территорию планируется к 300-летию Перми.
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