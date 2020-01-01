В Прикамье второй год подряд проходит Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» В этом году в ней могут принять участие школьники с первого по девятый класс Поделиться Поделиться Твитнуть

В этом году в Пермском крае вновь проводится всероссийская онлайн-олимпиада для школьников «Безопасные дороги». Тестирование учащихся на знание основ поведения на дороге организовано в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», утверждённого президентом РФ Владимиром Путиным. Цель олимпиады — повысить осведомлённость школьников и их родителей в вопросах безопасности дорожного движения.

Олимпиада проходит на образовательной интернет-платформе Учи.ру. В этом году в ней впервые могут принять участие ученики с первого по девятый класс (в прошлом году олимпиада была только для начальных классов). Проверить свои знания можно до 19 ноября. Участие в олимпиаде бесплатное.

Интерактивные задания проверяют, насколько хорошо ученики младшей и средней школы знают правила дорожного движения и понимают, как вести себя в качестве пешехода и пассажира, за рулём велосипеда и самоката. А обучающие задания перед олимпиадой и пояснения к ним в случае ошибок помогают лучше запомнить правила.

Итоги олимпиады будут подведены 20 ноября. Каждый ученик, который принял участие в тестировании, получит награду в зависимости от результата (диплом победителя, похвальную грамоту или сертификат). Чтобы получить награду и посмотреть результаты, необходимо войти на сайт Учи.ру со своим логином и паролем и перейти в личный кабинет.

По данным Министерства образования и науки Пермского края, сегодня в олимпиаде принимают участие школьники во всех муниципалитетах региона. Также в школах проводятся открытые уроки по правилам дорожного движения, в том числе с участием сотрудников ГИБДД. На них ребята смотрят тематические видеоролики, обсуждают различные дорожные ситуации.

По словам заместителя директора по воспитательной работе лицея №8 Галины Лебедевой, онлайн-олимпиада на платформе Учи.ру не только интересный интерактив для ребят, но и эффективный инструмент проверки уровня знания правил дорожного движения.

«Мы поймём, насколько хорошо дети ориентируются на дороге в роли пешеходов, пассажиров и даже «водителей» велосипеда. В нашей школе проводится системная работа по повышению культуры участников дорожного движения. Активными участниками пропаганды выступают школьные отряды юных инспекторов движения, которые существуют уже 12 лет», — говорит замдиректора.

В олимпиаде принимают участие школьники из 85 регионов страны. Для участия в олимпиаде нужны логин и пароль от Учи.ру. Получить их можно у учителя. На решение олимпиадных заданий даётся час.

Отметим, национальный проект «Безопасные качественные дороги», в рамках которого проводится олимпиада, реализуется в Прикамье уже пять лет (до 2019 года — федеральный приоритетный проект). В рамках нацпроекта приводятся в нормативное состояние региональные трассы, а также дороги Пермской городской агломерации, куда входят город Пермь, Пермский район, Добрянский и Краснокамский городские округа. В 2021 году это 55 объектов. При этом в ходе ремонта применяется комплексный подход. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, это позволяет приводить в порядок не только проезжую часть, но и сопутствующую дорожную инфраструктуру: тротуары, остановки, барьерное и пешеходное ограждение, обочины, съезды.

«Всё это способствует безопасности дорожного движения на дорогах Прикамья. Так, за девять месяцев 2021 года число ДТП в регионе сократилось на 21,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это на 500 аварий меньше. А значит — сохранённые жизни наших жителей», — говорит глава региона.

Справка

Всероссийская онлайн-олимпиада для учеников с первого по девятый класс проходит с 1 по 19 ноября. Организаторами мероприятия выступают автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» совместно с Министерством транспорта РФ, Министерством внутренних дел РФ, Министерством просвещения РФ.

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