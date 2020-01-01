Олеся Максименко Пермский омбудсмен выступил против ликвидации «Мемориала» Генпрокуратура просит Верховный суд ликвидировать правозащитное общество Поделиться Поделиться Твитнуть

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков выступил с заявлением, в котором назвал ликвидацию общества «Мемориал» «антигосударственным действием, направленным против человека».

«Уничтожение «Мемориала» — общества, которое с конца 80-х годов прошлого века занимается восстановлением данных о политзаключённых, а также борется с нарушениями прав человека, — это есть попрание памяти жертв террора и политических репрессий», — говорится в заявлении.

Кроме того, Павел Миков считает абсурдом присвоение обществу статуса иноагента и призывает главу государства к объективной оценке.

«Согласно Конституции, президент имеет право потребовать от любого органа власти соблюдения гражданских прав, а в случае их попрания — восстановления в полном объёме», — пишет омбудсмен.

Напомним, 9 ноября Генеральная прокуратура РФ подала иск о ликвидации общества «Мемориал» и его структурных подразделений. Соответствующая информация размещена на сайте Верховного суда России.





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