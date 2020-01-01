Елена Синица
В налоговые края поступило более 3,6 тыс. заявлений от предпринимателей на предоставление субсидии за нерабочие дни
Они принимаются до 15 декабря
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По данным на 9 ноября, в налоговые органы Пермского края поступило 3669 заявлений от налогоплательщиков на предоставление субсидии за нерабочие дни. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФНС.
Поясняется, что на финансовую поддержку могут рассчитывать лица, включённые в реестр субъектов МСП или СОНКО по данным на 10 июля 2021 года. Кроме этого, основной вид деятельности должен относиться к наиболее пострадавшим отраслям российской экономики.
Ещё одним условием является отсутствие задолженности более 3 тыс. руб. на 1 июля 2021 года.
Размер субсидии составит 12 792 руб. на одного сотрудника организации. Подать заявления на субсидию можно до 15 декабря.
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