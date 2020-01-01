Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать и посетить в эти выходные, с 12 по 14 ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

Олеся Денисова, «Дон Хуан»

Галерея «Дом Боне»

С 12 ноября галерея «Дом Боне» приглашает на выставку Олеси Денисовой «Расправленные крылья» (0+).

12, 13 и 14 ноября на онлайн-платформе CoolPlay можно увидеть фильмы в рамках XXII фестиваля «Новое британское кино» (18+).

Выставка Валерия Сёмочкина «Касание Сварога»

Пермский дом художника

12 ноября в 16:00 в Доме художника откроется персональная юбилейная выставка Валерия Сёмочкина «Касание Сварога» (6+).

12 ноября в 17:00 в музее современного искусства PERMM состоится дискуссия для подростков «Неудобные вопросы» (12+).

12 ноября в 18:30 в музее современного искусства PERMM пройдёт мастер-класс «Цех превращений. Из ткани — в шоппер» (6+, от 7 лет).

12 ноября в 19:00 в Пермском академическом Театре-Театре — «Географ глобус пропил» (16+). Спектакль-ностальгию сыграют в 91-й раз в обновлённом актёрском составе.

Екатерина Кондаурова и Тимур Аскеров в балете «Баядерка»

Пресс-служба Мариинского театра

12 ноября в 19:00 в Пермском академической театре оперы и балета им. П.И. Чайковского в балете «Баядерка» в постановке Алексея Мирошниченко примут участие солисты Мариинского театра. Партию Никии исполнит прима-балерина Екатерина Кондаурова, а партию Солора — премьер Тимур Аскеров.

12 ноября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» театр «Балет Евгения Панфилова» покажет интерпретацию легенды о Фаусте Ich bin Faust (16+).

13 ноября в 13:00 и 14 ноября в 14:00 в Центральном выставочном зале в рамках выставки «Старинная гравюра и офорт XV-XX вв. Посвящение Строгановым, или коллекционерская страсть» (0+) пройдут авторские встречи с куратором выставки Виталием Сусленковым.

До 14 ноября в музее современного искусства PERMM финальные дни осенних выставок «Лог рек» (0+), «Корни/Вещи» (0+) и «Работа в чёрном» (0+).

14 ноября в 19:00 на сцене Березниковского драматического театра в рамках XVI Пермского краевого фестиваля-конкурса «Волшебная кулиса» будет показан спектакль «Тартюф» (16+).

14 ноября в 15:00 в Органном концертном зале юных зрителей ждёт «Музыкальная шкатулка» (6+). Знаменитые персонажи Чуковского: Мойдодыр, Айболит, Бармалей, Федора, Муха Цокотуха оживут с помощью музыки и стихов. В программе прозвучат как песни на стихи Чуковского, так и инструментальные композиции по мотивам произведений «Телефон», «Тараканище», «Краденое солнце», «Чудо-дерево» и других. Исполнители — коллективы и солисты филармонии: квартет «Каравай», Маргарита Соснер (сопрано), Эдуард Морозов (бас), а также артист Пермского ТЮЗа Евгений Замахаев (вокал, художественное слово). Автор сценария и режиссёр — Ксения Жаркова.

14 ноября в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на оперу «Борис Годунов» (16+) в постановке Метрополитен опера. В главной партии — Рене Папе.

14 ноября в 17:00 в музее современного искусства PERMM пройдёт занятие «Прогулки с художниками. Поль Сезан» (6+, от 8 лет).

14 ноября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт благотворительный концерт «Сделай меня счастливее» (6+). Кристина Владыкина, пермский автор и музыкант, совместно с камерным оркестром «Орфей» сыграют уникальную авторскую программу. Все собранные на концерте средства будут переданы в фонд «Дедморозим» для проекта «В домике».

Пермский академический театр оперы и балета

14 ноября в 19:00 в Пермском академической театре оперы и балета им. П. И. Чайковского состоится Гала оперы (6+). Будут исполнены увертюры и арии из опер Глинки, Чайковского, Мусоргского, Верди, Вагнера, Амбруаза Тома и других авторов.

До 17 ноября в киноцентре «Премьер» можно увидеть фильм пермского режиссёра и сценариста Любови Мульменко «Дунай» (18+).

До 1 декабря в Краевой библиотеке им.Горького проходит выставка к 200-летию Фёдора Достоевского «Многоликий Достоевский» (16+).

До 9 декабря в Пермской Арт-резиденции проходит выставка художественной фотографии Лейлы Туркиной «Портрет» (0+).

До 21 октября 2022 года на сайте «Ваш досуг» можно увидеть постановку «Эдмеа» (16+) Альфредо Каталани на Уэксфордском фестивале оперы. Это работа Джулии Бурбах, которая в 2019 году была номинирована на премию International Opera Awards. Франческу Чиллуффо исполнит французское сопрано Анн Софи Дюпрель, Лучано Ганси выступит в роли Оберто, а русский бас Иван Щербатых — в роли графа.

До 1 июля 2024 года на сайте «Ваш досуг» можно увидеть оперу Кайджи Саариахо «Невинность» (16+). В постановке участвуют Магдалена Кожена (официантка), Сандрин Пиау (мачеха), Туомас Пурсио (отчим), Лилиан Фарахани (невеста) и Маркус Нюкянен (жених). К их голосам присоединяются Лондонский симфонический оркестр и Камерный хор Эстонской филармонии под управлением Лодевейка ван дер Ри.

Ежедневно TheatreHD приглашает в #АртЛекторийВкино (12+). Знителей ждут лучшие документальные фильмы о художниках и направлениях в искусстве; крупнейшие выставки последнего десятилетия, получившие новую жизнь на большом экране, — всё это теперь в новом формате.

Ежедневно киноцентр «Премьер» приглашает познакомиться с пятым фильмом из документального цикла «История пермского кино в лицах» под названием «Перекладки» (16+) — это групповой портрет коллектива мультцеха «Пермьтелефильма» 60-90-х годов, а также небольшое представление современного мультпроизводства в Перми.

Ежедневно на сайте musicAeterna.org можно увидеть трансляцию оперы Моцарта «Дон Жуан» (18+). Спектакль, созданный командой во главе с режиссером Ромео Кастеллуччи и дирижёром Теодором Курентзисом, открыл 26 июля основную программу Зальцбургского фестиваля.

Ежедневно на сайте проекта «Русские сезоны» можно увидеть многочисленные трансляции спектаклей, концертов и видеолекций (12+), например, видеоэкскурсию по музею театрального и музыкального искусства в Санкт-Петербурге или запись оперы Пуччни «Богема» в постановке театра «Мюзик-Холл».

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