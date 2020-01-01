Елена Синица УФАС проверит обстоятельства оставления без энергоснабжения жителей Краснокамского округа В адрес энергоснабжающей организации уже направлены запросы Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермское УФАС поступил ряд жалоб от жителей об отсутствии энергоснабжения в деревне Новосёлы Краснокамского округа. Сейчас ведомство проводит проверку, передаёт пресс-служба УФАС.

На данный момент в адрес электросетевой и энергоснабжающей организаций направлены запросы о сложившейся ситуации и мерах, принимаемых для восстановления электроснабжения.





По словам начальника отдела контроля монополистической деятельности Пермского УФАС России Павла Литвинова, оставление большого числа потребителей без электроснабжения может содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства. Если это подтвердится, УФАС примет меры.

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