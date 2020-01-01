Елена Синица В Перми тестируют пилотный проект по оплате проезда с помощью приложения Для начала его проверят на четырёх маршрутах общественного транспорта Поделиться Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

С 11 ноября 2021 года на автобусных маршрутах №4, 59 и 80, а также в трамвае №8 запущен пилотный проект по оплате проезда с помощью нового приложения «ПЕРМЬ Транспорт». Об этом сообщает пресс-служба компании ООО «Датапакс», которая занималась его разработкой.

Поясняется, что приложение само распознаёт конкретную машину, после чего достаточно подтвердить поездку в приложении и разрешить списание оплаты с банковской карты.

Помимо этого, в приложении можно следить за движением транспорта (участвующего в проекте), узнавать время его прибытия на остановку и строить маршрут. Отмечается, что возможность бесплатной пересадки в приложении не предусмотрена.

В трамваях №8 также протестируют информационную систему управления транспортом. Она предполагает навигационный контроль, модуль разработки и корректировки расписания, контроль за безбилетными пассажирами.

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