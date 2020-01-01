Позитивный опыт Прикамья по развитию сервиса «Земля для стройки» и по проведению закупок в сфере землепользования отмечен на уровне ПФО Поделиться Поделиться Твитнуть

Проведено совещание на уровне ПФО на тему развития сервиса «Земля для стройки» в рамках соглашения, заключённого высшими органами государственной власти Пермского края и федеральным Росреестром. Участниками совещания стали помощник полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Екатерина Карутина, зампредседателя правительства Пермского края Алексей Черников, руководство краевого минимущества и муниципалитетов, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Сервис «Земля для стройки» предполагает активное участие территорий в пополнении публичной кадастровой карты сведениями о земельных участках, предназначенных для жилищного строительства, и предоставление участков потенциальным застройщикам.

Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин подчёркивал, что строительство — это одно из ключевых направлений экономики, её локомотив. Поэтому задача региона — создать для развития отрасли максимально комфортные условия. «В том числе важно, чтобы ресурс «Земля для стройки» был удобным для планирования строительства, а срок от обращения до заключения договора аренды был минимально возможным», — сказал губернатор.

Пермский край — один из лидеров по внедрению сервиса в стране. Именно в Прикамье было заключено первое соглашение и продан первый участок. Сегодня край — среди лидеров по количеству реализованных земельных участков.

В ходе совещания министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова рассказала о ходе реализации в регионе целевой модели «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учёта и (или) государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества».

Министр рассказала о передовой практике Прикамья, когда работы по подготовке изменений в генплане и правилах землепользования и застройки на уровне муниципалитетов и региона соединяются в одной закупке, что позволяет экономить время и средства на данные процедуры.

«На 1 января 2024 года мы планируем завершить работу по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) границ населённых пунктов Пермского края», — заключила министр.

Помощник полпреда отметила позитивный опыт Прикамья в соединении в одной закупке работ по подготовке изменений в генплане и правилах землепользования и застройки и высоко оценила опыт Пермского края по выделению субсидий органам местного самоуправления на разработку проектов межевания и выполнение комплексных кадастровых работ. Отметим, что разработка проводится путём организации совместной закупки. С данным опытом необходимо ознакомить органы власти других регионов России, уверена Елена Карутина.

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