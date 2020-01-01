Андрей Стрельцов «Пермские медведи» одержали волевую домашнюю победу Уступая по ходу матча, они смогли обыграть «Динамо-Сунгуль» Поделиться Поделиться Твитнуть

«Пермские медведи» в матче российской гандбольной суперлиги обыграли на своей площадке «Динамо-Сунгуль» со счётом 34:29. При этом хозяева после первой половины игры уступали команде из Челябинской области шесть мячей.

После этой победы пермские гандболисты поднялись на второе место в турнирной таблице, правда, они провели на одну игру больше, чем идущий за ними следом ЦСКА.

Следующий поединок подопечные Валентина Бузмакова проведут на выезде 17 ноября. Их соперником будет ГК «Акбузат» (Уфа).





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